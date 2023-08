Tutto è successo in un attimo. Per una giovane commessa barcellonese, madre di due bambini, quella del 31 luglio scorso doveva essere una mattinata di lavoro come un’altra e invece un incidente sul lavoro l’ha costretta dapprima a lottare per la vita e adesso, che è fuori pericolo, a riprendersi dai gravi traumi subiti per poter tornare a casa dalla sua famiglia.

Mentre si apprestava ad aprire un cancello dell’attività presso la quale lavora, per cause in corso di accertamento da parte delle autorità inquirenti, lo stesso cancello le è finito addosso schiacciandola e causandole la rottura della milza (che è stata asportata), un’importante frattura del bacino e altre fratture minori. La commessa è stata trasferita all’Ospedale Fogliani di Milazzo. Probabilmente si renderà necessario il suo trasferimento presso il Papardo a Messina per garantirle ulteriori cure.

Sono state e sono giornate piene di ansia per i familiari della giovane a seguito dell’accaduto sul quale indagano i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di gotto che hanno sequestrato il cancello per verificare e analizzare le cause del cedimento.