Anche in estate Poste Italiane garantisce i servizi ai cittadini grazie ad una continuità operativa in tutti gli uffici postali della provincia di Messina.

In particolare, nel mese di agosto in 28 uffici postali del territorio di norma disponibili anche il pomeriggio sarà garantita l’apertura giornaliera, con variazione oraria su base settimanale, aggiornata e disponibile sul sito www.poste.it e le app aziendali. I cittadini sono inoltre informati attraverso avvisi negli uffici postali con gli orari e le sedi più vicine aperte. La sede di Milazzo, sita in via Giacomo Medici manterrà il proprio orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35 per l’intero mese di agosto.

In riferimento alle sedi del territorio con apertura standard antimeridiana (8.20 – 13.35/45), o con orario dedicato per le isole minori, in provincia di Messina nel mese di agosto 129 uffici manterranno invariati i propri orari. Si consiglia di fare riferimento ai canali aziendali e agli avvisi affissi all’esterno per conoscere i giorni di apertura delle sedi della provincia che varieranno la propria articolazione oraria nel periodo estivo.

A conferma dell’attenzione di Poste Italiane nei confronti delle piccole comunità, anche quest’anno viene interamente garantito il presidio nei comuni della provincia di Messina che hanno meno di 5mila abitanti con un solo ufficio postale.

Si ricorda infine che nel Messinese sono disponibili 145 ATM Postamat, in funzione sette giorni su sette e 24 ore su 24, per prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti.

Per tutti i 389 uffici postali abilitati sull’Isola, è possibile inoltre prenotare i servizi a sportello direttamente da app aziendali o dal sito www.poste.it.

I servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online per una serie di attività come l’invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento di bollettini, la gestione del conto corrente, etc.