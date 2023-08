in Cronaca , Meteo , Sicilia

L’estate si mette in stand by: in arrivo Maestrale, calo delle temperature e possibili temporali

Il fine settimana sarà all’insegna del maltempo. Anticiclone con le ore contate

Benedetto Orti Tullo

Non sarà certamente il migliore dei fine settimana di agosto quello che ci apprestiamo a vivere. Si va verso una seccatura atlantica che porterà aria più fresca alle nostre latitudini, introdotta da venti di Maestrale che soffieranno intensamente nella giornata di domani, andando in attenuazione in quella di domenica, ma rimanendo comunque tesi. Venti che si protrarranno fino a buona parte del lunedì. La conseguenza immediata è un calo delle temperature e un agitarsi dei mari con il Tirreno che, a partire dalla prossima notte, sarà mosso, a tratti anche agitato. L’attenuazione dei fenomeni avverrà nella serata di lunedì. Insomma, l’anticiclone che ha portato nelle ultime settimane tempo stabile e caldo ha ormai le ore contate ed è giunto al suo capolinea e non si esclude un passaggio di piogge e temporali tra la notte e la mattinata di domani.

L’estate si prende insomma una pausa per tornare tra qualche giorno.

