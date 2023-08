C’era la luna, grande, imponente, a illuminare come torcia possente il buio degli inferi in cui Euridice è caduta. Una luna che si specchiava sulle mura forti del Castello di Milazzo e sembrava quasi parte integrante della finzione scenica. Un’indagine profonda che ha dato vita a una drammaturgia d’eccellenza quella offerta ieri sera dalla Compagnia dell’Arpa che, nella meravigliosa cornice della Cittadella fortificata di Milazzo, ha messo in scena Eurydice.

Applausi scoscianti hanno accolto “Euridyce” drammaturgia di Elisa Di Dio e Filippa Ilardo, con Elisa Di Dio e Davide Campisi, voci e movimenti Adriana Lunardo, per la regia di Filippa Ilardo. Lo spettacolo è inserito nel cartellone regionale Teatri di Pietra.

Persefone, signora dell’oscurità, accompagna la sposa Euridice in questa nuova realtà in tutto è tenebra, tutto è buio, anche il mattino. “In tutto e per tutto uguale al nascere è il morire, un parto, dall’altro lato della luce. Ed è da qui che comincia il tuo viaggio ” afferma Euridice che adesso, in questa nuova dimensione, è lontana dal suo sposo. “Polvere sei e polvere tornerai” ripetono gli attori, riprendendo la celebre locuzione latina di biblica memoria. Proprio la memoria interroga la sfortunata amata, quando ha quasi l’impressione di sentire il canto di Orfeo. Un canto che commuoverà tutta l’oscurità, farà placare persino Cerbero e muoverà a pietà anche il cuore degli dell’oltretomba. Il canto dell’Amore che cerca ovunque la sua sposa e per lei oltrepassa i confini della terra per scendere nelle tenebre.

L’Amore, una parola chiave di questa drammaturgia in cui il mito greco è riproposto e ricercato in chiave contemporanea. Non solo la memoria virgiliana conservata nelle Georgiche, non solo i racconti offerti dalle Metamorfosi di Ovidio, ma anche e soprattutto uno sguardo alla Sicilia, ai suoi cantori d’amore, per arrivare sino alle note di Battiato. Canti, musiche, movimenti muovono le fila di una narrazione che è poesia. La stessa poesia che è la chiave dell’Amore.

