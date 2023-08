Prende il via oggi il programma degli eventi di Agosto di “Un’estate da vivere insieme” nel Comune di Floresta, con la XVIII Traversata della Dorsale dei Nebrodi.

Si svolgeranno diversi appuntamenti, tra divertimento, cultura, folklore, tradizione, spettacolo ed enogastronomia; le manifestazioni vengono organizzate dall’Amministrazione Comunale, con la collaborazione delle Associazioni locali, dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive e del Turismo, Sport e Spettacolo, e nell’ambito del progetto “Nebrodi Ospitalità Diffusa”.

Tra gli eventi l’8 Agosto ci saranno i “Giochi senza frontiere“, a cura dell’Associazione “Giovani Florestani”, il 9 Agosto ci sarà il Calcio saponato, mentre l’11 Agosto è prevista la Festa della Madonnina della Strada, con la Santa Messa e la processione per le vie del paese. Il 13 Agosto sarà la volta della “Mangialonga“, il 14 Agosto si terrà uno spettacolo di cabaret con Dario Veca e la partecipazione di Nancy e Francesco, il 17 e 18 Agosto sono in programma due rappresentazioni teatrali, mentre il 20 Agosto si esibiranno in concerto “I Lautari“, presso la Piazza IV Novembre.