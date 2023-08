Prenderà il via domani pomeriggio alle ore 16:00, con la terza edizione della “Cronoscalata Da’ Fornace” a cura dell’Associazione ASD Racing Team, il programma degli eventi dell’Agosto Mirtese.

Si terranno varie manifestazioni, tra giochi, divertimento, musica e teatro, con l’organizzazione dell’Amministrazione Comunale e delle Associazioni locali, e la collaborazione dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Domenica 6 Agosto alle ore 16:00, in Piazza Vittorio Emanuele, si svolgerà il Torneo di Calcio Tennis con l’organizzazione della Polisportiva Mirto, mentre l’8 Agosto ci saranno i gonfiabili per bambini, presso il Parco sub-urbano. Venerdì 11 Agosto si terrà alle ore 19:30 l’evento “Psichedelia e sogno”, una serata dedicata a Syd Barrett, nell’atrio comunale, mentre il 12 Agosto verrà rappresentata la commedia brillante in 2 atti “AAA Cercasi”, a cura dell’Associazione culturale-ricreativa “Non solo teatro”.

Gli ultimi due appuntamenti saranno “Gli Angeli del Country“, in programma il 14 Agosto con l’Associazione “Mirtoti Sfasciacarri“, e una simultanea di scacchi, in calendario nell’atrio comunale il 23 Agosto, a cura dell’Associazione Culturale Circolo Scacchistico “Remo Calapso”.