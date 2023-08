Ha preso il via ieri sera l’evento culinario “Street Food – Sicily On Tour”, che si svolgerà in Piazza Gepy Faranda a Rocca di Capri Leone fino al 6 Agosto con degustazioni di cibo da strada di qualità, il tutto accompagnato da buona musica, intrattenimento e cabaret.

Questo appuntamento segue il “Sicily Fud“, un’esposizione di prodotti tipici che si è tenuta in Piazza Mattarella dal 21 al 23 Luglio e a Capri Leone centro il 28 Luglio, e si basa sullo street food vero e proprio, permettendo di gustare i prodotti e le prelibatezze della Provincia di Messina. Lo “Street Food – Sicily On Tour“, arrivato alla sua sesta tappa, è stato inaugurato con il taglio tradizionale del nastro, effettuato dal Sindaco di Capri Leone On. Bernadette Grasso, con la presenza dell’Amministrazione Comunale, degli organizzatori e la presentazione affidata al giornalista Antonio Puglisi.

Il Sindaco Bernadette Grasso ha messo in evidenza l’importanza del cibo da strada, con gli chef stellati che rivisitano i propri piatti in chiave gourmet, e ha sottolineato gli artisti presenti nelle 4 serate dello “Street Food”. L’organizzatore della manifestazione Claudio Prestopino ha spiegato che sarà possibile degustare 16 specialità della Provincia di Messina, con qualche divagazione nel palermitano; ha poi ringraziato l’Amministrazione Comunale, nelle persone del Sindaco Grasso, degli Assessori e del Consigliere Comunale Ivan Carcione.

Saranno presenti varie aziende locali e siciliane, con le proprie prelibatezze tra cui: la Pizza Fritta del Maestro Enzo Piedimonte di Messina, il panino con il Totano Fritto di “A Cucina I ‘Na Vota” di Patti, “Patatwister” di “Lemonbar” Messina, il panino con il Pescespada di “Acquolina in Bocca” di Falcone, gli arrosticini di “In the middle of the Street”, il panino Bufalotto (con crudo o mortadella) di “Da Rocco” a Messina, la Birra Artigianale alla Spina del Birrificio “Kottabos” di Rocca di Capri Leone, il bis di Arancini (Cacio e Pepe, e Ragù di Maialino Nero) e i Prawns Burger con gamberoni e burrata della Rosticceria “Torre F.SCO” di Rometta, Pane e Panelle e Pane con la Meusa di Tony la Rustichella di Acquedolci, il Cheeseburgher di “Picciotto Meat & Fish” di Messina, il Coppo di Braciole messinesi di “Pronto Griglia”, i Corn Dog con patatine o senza dei “F.LLI Raffa” di Messina, il Cannolo siciliano e il Cannolo gelato della Pasticceria “F.LLI Salvà” di Messina, il panino con la Porchetta dello “Street Food del Tirreno” di Torregrotta.

Ieri sera si è esibito il gruppo “Nuntereggaepiù 2.0” e si è svolto il Dj set con Filippo Martina. Stasera si terrà uno spettacolo di cabaret con Matranga e Minafò e “I Respinti”, il 5 Agosto sarà la volta del cantante Roy Paci e degli “Ottoni Animati“, mentre nel giorno conclusivo di Domenica 6 Agosto saranno presenti diversi Artisti di strada.