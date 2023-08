Il Gruppo Teatrale “il Laboratorio – Nella Natoli” riparte per una nuova stagione estiva con un classico del teatro siciliano.

In scena per quest’anno “Liolà”, commedia in tre atti di Luigi Pirandello per la regia del nostro Antonio Puglisi.

Dopo il successo dello scorso anno lo storico gruppo teatrale, nato nel lontano 1984 e sempre in attività continuata, si ripropone con un’opera difficile ma che rappresenta al meglio la crescita di una compagnia sia culturale che artistica.

Sono ben 12 gli attori impegnati con diverse prime esperienze proprio perché l’Associazione Culturale “P.M. Rosso di San Secondo” continua questo suo processo di diffusione dell’arte teatrale tra volontari dilettanti ma che non lesinano impegno e grande passione.

In scena Alessandro Biscuso (Liolà), Learco Bartolo (Zio Simone), Dario Saggese (Zia Croce), Elia Scordamaglia (Tuzza), Manuela Carlo (Mita), Maria Ravì (Zia Gesa), Monia Maturi (Moscardina), Angela Schepis (Zia Ninfa), Erminda Isabel Ardizzone (Ciuzza), Veronica Gentile (Luzza), Sara Cartella (Nela), Gaetano Micale (Gaetano).

Di seguito le date e le piazze della stagione estiva 2023

Intanto, in occasione della manifestazione di metà settembre a Capo d’Orlando “Little Sicily” il gruppo teatrale si esibirà in Piazza Matteotti.