Il legno prende forma e San Salvatore di Fitalia si arricchisce di bellezza.

Un vero artista del legno, il prof. Ferdinando Gatto, realizzerà delle bellissime e particolari statue, curate nei minimi dettagli, scolpendo con la sua motosega i tronchi di due alberi che purtroppo, per motivi di sicurezza, si è proceduto a tagliare.

Verrà data nuova vita a questi alberi per abbellire e caratterizzare ancora di più il nostro territorio, con opere frutto della manualità e della maestria dell’artista, che sta girando l’Italia e che porterà il proprio talento anche nel nostro paese.

È affascinante vedere come da un semplice tronco di legno lavorato con una motosega possano nascere opere d’arte.

Oggi San Salvatore ha una nuova e peculiare attrazione caratterizzante, di vera qualità, che si lega al progetto di promozione del nostro territorio.

Al percorso di opere d’arte in ferro battuto che nelle prossime settimane, dopo quasi 15 anni, saranno oggetto di restyling ad opera dell’associazione Fabbri d’arte, alle saracinesche come quadri e ai murales raffiguranti due quadri del Caravaggio, si aggiungono le opere d’arte in legno, per confermare la chiara direzione di creare un museo all’aperto.

Domani 5 agosto è prevista alle 17.30 in piazza De Gasperi esibizione per bambini dell’artista.