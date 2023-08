Una seconda mostra nasce dall’energica collaborazione con Davide Di Maggio e la fondazione MuDiMa, ancora una volta il LOC di Capo d’Orlando ospiterà i lavori di un grande artista Nipponico.

Con “Out of the Flowers” saranno i colori e i personaggi nati dall’immaginario fiabesco di Takashi Murakami ad animare lo spazio espositivo di via del Fanciullo.

La mostra sarà inaugurata giorno 10 Agosto alle ore 19, alla presenza del curatore Davide Di Maggio e resterà aperta fino al 5 settembre.

Takashi Murakami è uno degli artisti più noti nel panorama internazionale.

Spesso definito un artista pop e paragonato a Andy Warhol per il fatto di essersi lasciato ispirare apertamente dalla cultura di massa, con la presenza nelle sue opere di evidenti riferimenti all’iconografia dei manga.

In ogni opera di Murakami possiamo trovare un’immagine che si distingue per la sua bellezza.

A prima vista sarebbe facile etichettare le opere di questo artista giapponese come semplici, ingenue o addirittura frivole, ma andando in profondità in questo mondo creato da Murakami, troviamo molteplici simbolismi che travolgono per la loro complessità.

Ogni sua opera realizzata incarna tanta complessità teorica quanto il suo processo creativo.

I personaggi che appartengono all’universo dell’artista giapponese e soprattutto Mr. DOB, Kaikai, Kiki e il suo cane Pom sono un mix di idee, ragionamenti e sentimenti che si fondono con la cultura giapponese e con l’odierna società dei consumi.