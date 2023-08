Sembra un ilare racconto estivo, ma non lo è. I Carabinieri, impegnati in un servizio di perlustrazione notturno, sono intervenuti in un’abitazione su segnalazione di alcuni cittadini allarmati da forti urla che pensavano si stesse consumando un’aggressione o una rapina. I fatti si sono verificati a Castellammare del Golfo, nel trapanese.

I Militari dell’Arma si sono precipitati sul posto, raggiungendo l’appartamento segnalato. Qui hanno potuto appurare che non c’era nessuna aggressione in corso e che le urla erano quelle di un giovane troppo impegnato coi videogiochi. In pratica si era talmente calato nel ruolo imposto dal videogioco che neanche si era reso conto delle urla che stava producendo, evidentemente disturbando il vicinato.

Il ragazzo si è scusato per l’accaduto con i vicini di casa che hanno accettato prontamente le sue scuse.