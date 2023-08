La sua morte, un anno fa, a Sharm el Sheikh suscitò profonda commozione. Il piccolo Andrea Mirabile si è spento a soli sei anni. Il bimbo palermitano sarebbe morto in Egitto per una gastroenterite di origine ignota.

Si trovava in vacanza con i genitori, in un resort di lusso. Le cose non sarebbero state adeguate. Il medico dell’ambulatorio lo visitò e prescrisse dei fermaci contro le intossicazioni alimentari. Il giorno dopo, a situazione praticamente compromessa, avvenne il ricovero. Ma la disidratazione del piccolo, colpito da una grave dissenteria, era a quel punto troppo grave. E queste sono le conclusioni cui è giunta la consulenza medico-legale disposta dalla Procura di Palermo e che coinciderebbero con quelle dei medici egiziani.

A sentirsi male, lo scorso anni, fu anche la madre del bambino, incinta di quattro mesi, che accusò sintomi lievi e il padre che peggiorò rapidamente e poi fu trasportato a Palermo e portato in Rianimazione con gravi problemi renali. Venne curato e dimesso.