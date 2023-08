La Squadra Mobile e la Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo di Messina hanno svolto, nei giorni scorsi, mirate attività tese al contrasto del traffico di armi e del fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti nei rioni cittadini caratterizzati da elevata densità criminale.

A tarda sera del 25 luglio scorso, nei pressi della barriera autostradale dello svincolo di Tremestieri,sono stati arrestati due soggetti messinesi, di 36 e 20 anni d’età, denunciando un minore che era in loro compagnia, siccome colti nella flagranza di reato, in concorso tra loro, di porto e detenzione in luogo pubblico di due pistole, di cui una calibro 357 magnum, e di una mitraglietta Skorpion tipo guerra, ricettazione e detenzione abusiva di cartucce.

I due uomini, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Messina-Gazzi per ivi rimanere a disposizione della competente A.G., mentre il minore è stato deferito per i medesimi reati ed affidato al genitore.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e le relative contestazioni dovranno trovare riscontro nell’eventuale fase dibattimentale e nei successivi gradi di giudizio, nel rispetto, pertanto, della presunzione di innocenza che l’art. 27 della Costituzione garantisce ai cittadini sino a sentenza definitiva.