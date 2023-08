Dopo diversi anni di assenza, ritorna il servizio di bus-navetta tra la località di Locanda e il Santuario della Madonna Nera di Tindari, nel territorio di Patti. Ad aggiudicarsi il servizio di collegamento estivo ed autunnale per il periodo compreso tra il primo agosto ed il 31 dicembre, è stata l’impresa Giardina Viaggi Srl che è risultata l’unica a presentare un’offerta, tra le 72 ditte invitate.

Il servizio navetta verrà garantito tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20 con un costo massimo del biglietto fissato in 3 euro a persona. Il viaggio, sarà gratuito per i bambini inferiori a 6 anni, per le persone affette da disabilità e per gli anziani ultraottantenni. Nel costo del biglietto, è incluso anche la sosta presso l’area comunale di Locanda. Nello specifico, sono previste tre fasce di prezzo a persona. La prima (verde) del’importo di 1,00 € per il solo servizio di navetta andata e ritorno. La seconda (gialla), l’importo sale a 2,00 € con sosta dell’auto per mezza giornata. Infine, la fascia (azzurra), dove l’importo è fissato a 3 euro a persona, con servizio navetta e sosta per l’intera giornata.

Si tratta di un primo passo importante, posizionato dall’amministrazione pattese, nell’ottica della riorganizzazione dei servizi comunali che produrrà anche dei benefici per le casse del Comune.

Fino ad oggi, infatti, non si sa il perché, nessuna percentuale era dovuta al Comune da parte della ditta che gestiva il servizio. Ma con l’azione portata avanti dall’amministrazione Bonsignore e, in particolare, dal Vice Sindaco Eliana Raffa, adesso, l’Ente di Palazzo dell’Aquila, riuscirà ad incassare una somma di 156mila euro, per il periodo fino al 31 dicembre. Tale cifra, è dovuta in virtù all’offerta al rialzo, proposta dalla impresa vincitrice, sul minimo previsto di 125mila euro.

Il bando attuale, prevede l’affidamento fino al 31 dicembre, ma già gli uffici comunali stanno predisponendo un nuovo avviso che prevederà l’affidamento per tutto l’anno, a partire dal primo gennaio 2024, per la durata di tre anni.

Una vera e propria conquista per la comunità pattese, giunta dopo anni, circa 10, di buio totale, che rende, finalmente, la località di Tindari, una risorsa per la città di Patti.

L’obiettivo del Comune, con in prima persona il vicesindaco Eliana Raffa, impegnata per portare a compimento l’iter burocratico, è stato quello di regolamentare il transito veicolare verso il Santuario e l’area archeologica nell’ottica di migliorare l’accoglienza ed il livello di fruizione turistica.

“Abbiamo voluto dare – ha spiegato il vice sindaco Eliana Raffa – un assetto anche alla annosa questione relativa alla via Mons. Pullano, già oggetto di iniziativa giudiziaria da parte della città metropolitana che nel 2017, ha rivendicato la titolarità dell’arteria, poi, ottenendo ragione con sentenza del CGA dello scorso anno. Tuttavia, da un confronto con la città metropolitana di Messina, siamo riusciti ad ottenere un nulla osta per l’istituzione della ZTL. Da qui abbiamo attivato l’iter per disciplinare, in fase sperimentale, il servizio navetta turistico. Adesso, -continua il vice sindaco di Patti Eliana Raffa- il Comune avrà un servizio che da una parte risponde alle esigenze di una località turistica come quella di Tindari e dall’altra parte, piotrà far entrare importanti somme di denaro, nelle casse comunali a fronte di un riequilibrio che non consente all’Ente di avere grandi disponibilità economiche”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal primo cittadino pattese. “Questo affidamento -ha evidenziato il sindaco Gianluca Bonsignore-, è fondamentale perché: innanzitutto, ci consente, di regolamentare un aspetto che in passato aveva sollevato una serie di dubbi ed incertezze. Ritengo che, se già in passato fosse stato realizzato un bando di gara per l’affidamento del servizio, probabilmente non ci saremmo trovati nemmeno in una condizione di riequilibrio finanziario, se si considera che, adesso, solo per 5 mesi la ditta che ha vinto l’appalto ha offerto 156mila euro. Immaginiamo che per i 15 anni precedenti, una somma di circa 230 mila euro per i dodici mesi, moltiplicata per tutto questo periodo di assenza, quanto avrebbe portato nelle casse del Comune. Per la prima volta il Comune di Patti –ha concluso il primo cittadino Gianluca Bonsignore- riesce a trasformare Tindari in risorsa, e le somme che verranno capitalizzate, saranno utilizzate per la sistemazione delle strade comunali, riuscendo a fare interventi rimandati nel tempo, per la mancanza di disponibilità economica”.