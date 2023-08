In relazione al progetto di digitalizzazione MIND THE GAP 2023, presentato dal Comune di Torrenova tramite l’Associazione DASEIN, lo stesso è stato finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile digitale con decreto n. 595 del 4/07/2023, e che in data 12/07/2023 è stato pubblicato l’avviso di selezione per i volontari che scadrà il 28 settembre 2023 ore 14:00.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

I progetti hanno una durata di 12 mesi. L’avvio in servizio è previsto entro il 28 dicembre 2023.

Nella locandina sottostante è indicato il riferimento al progetto di SCU del Comune di Torrenova che va inserito nell’istanza.