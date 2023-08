Considerata l’interruzione della strada statale 113 “Settentrionale Sicula” che dal Tindari conduce ad Oliveri in seguito agli incendi del 25 e 26 luglio che ne hanno compromesso la sicurezza, è stata sottoposta al vaglio del Consiglio comunale di Patti una mozione finalizzata ad avviare un’interlocuzione con il CAS (Consorzio per le Autostrade Siciliane) per sospendere temporaneamente il pedaggio autostradale del tratto Patti-Falcone e viceversa.

La proposta è a firma della consigliera Simona Lunetta, che si è fatta portavoce del disagio che gli abitanti di alcune frazioni di Patti, in particolar modo di Tindari, Locanda, Sgrilla e Scala, devono e dovranno ancora affrontare per un tempo al momento indeterminato. Sospendere il pagamento del pedaggio autostradale del tratto Patti-Falcone e viceversa appare doveroso per agevolare quanti quotidianamente sono costretti ad allungare il tragitto per raggiungere luoghi limitrofi ma anche per muoversi all’interno dello stesso territorio comunale, come avviene in direzione della frazione pattese di Marinello.

Ne consegue che, l’inibizione del transito fino alla messa in sicurezza da parte dell’Anas, per quanto doverosa nel rispetto della pubblica incolumità, rappresenta un effettivo disservizio per i cittadini. Per questo l’Ente pattese, in piena concordia tra la maggioranza e la minoranza, ha deciso di avviare un’interlocuzione immediata con il Consorzio per le Autostrade Siciliane, al fine di sospendere il pedaggio del tratto di autostrada A20 la cui percorrenza, di fatto, risulterà obbligata per gli automobilisti per tutta la durata dei lavori di messa in sicurezza della SS. 113 interessata dagli incendi.