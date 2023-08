Monforte San Giorgio si prepara a vivere la festa religiosa più emotivamente partecipata dell’anno. Fervono i festeggiamenti per il Santo Patrono San Giorgio.

Tanti gli appuntamenti civili e religiosi che si susseguiranno in queste sere e che culmineranno domenica 6 agosto con la processione del simulacro del Santo per le vie monfortesi.

L’appuntamento civile è più atteso sicuramente è per sabato 5 agosto. In piazza 4 novembre a partire dalle 21,30 la serata sarà allietata dalla musica di PAOLO VALLESI nel concerto «LA FORZA DELLA VITA TOUR».

Questa sera invece, giovedì 3 agosto alle 21,00, sempre in Piazza 4 Novembre si terrà la SAGRA DEL PANE CALDO, allietata da «UN MAMBO DI RISATE» del gruppo comico “I tre e un quarto”. Venerdì 4 agosto alle 21,30 in Piazza 4 Novembre la commedia «Fiat voluntas dei» dell’Associazione “Saro Costantino” di Rometta.

Domenica 6 agosto i solenni festeggiamenti del Santo martire. Alle 18.00 la Santa Messa e subito dopo la processione per le vie del paese. A processione conclusa si terrà il Concerto Bandistico a cura dell’Associazione «Stefano Tuccio» di Monforte San Giorgio e a mezzanotte circa i fuochi pirotecnici a cura della ditta TUMORE DI SAN FILIPPO DEL MELA. L’illuminazione artistica a cura della ditta GUERRERA LUMINARIE.