Ai microfoni di 98zero il Prof. Alfredo Campennì, Associato di Medicina Nucleare Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali all’Università di Messina, Membro della Associazione Europea di Medicina Nucleare e Rappresentante scientifico del Thyroid Committee – Associazione Europea di Medicina Nucleare.

Il Prof. Campennì è il primo firmatario delle nuove Linee Guida Europee pubblicate sull’European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. Si tratta di una rivista ufficiale ad elevato Impact Factor dell’Associazione Europea di Medicina Nucleare. Le linee guida saranno uno strumento utile a tutti i professionisti del settore, non solo in Europa, ma nel Mondo. Una vera e propria cassettina degli attrezzi utile per selezionare i pazienti che potranno essere avviati al trattamento con iodio-131.

Nell’intervista il prof. Campennì spiegherà dettagliatamente di cosa si tratta.

Un risultato eccellente che inorgoglisce tutta l’isola e in particolare la nostra Messina.