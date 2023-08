Villafranca Tirrena continua a respirare il profumo della “Terra di Sicilia” con il nuovo libro Catena Fiorelllo Galeano, sorella di Rosario Fiorello e dell’attore Beppe Fiorelllo.

Venerdì 4 Agosto nella piazza Graziella Campagna per il secondo anno consecutivo la scrittrice siciliana presenterà il suo utimo romanzo “Ciatuzzu” edito da Rizzoli.

L’evento organizzato dalla Pro Loco di Villafranca Tirrena in collaborazione collaborazione con l’agenzia Demea con il patrocinio della Regione Siciliana e del comune di Villafranca Tirrena,

avrà inizio alle 21:30. Dialogherà con l’autrice la giornalista Letizia Lucca.

Catena Fiorello ci consegna un romanzo commovente sulle sfide della vita e sul potere della memoria. Perché, anche nei momenti più bui, il ricordo indelebile delle nostre radici e di chi abbiamo amato ci porterà lontano.

“Ciatu miu, respiro mio.Voce e forza dell’anima”. Sua mamma lo chiamava sempre così. Quando Ciatuzzu deve dirle addio, ha solo nove anni. È sempre stato un bambino felice e spensierato, ma un giorno un male incurabile l’ha portata via da lui. Da quel momento, ha dovuto fare i conti con il dolore e con l’assenza, sperimentando sulla propria pelle cosa significhi crescere senza l’amore della donna più importante. E Leto, il paesino affacciato sul mare dove vive, in cui la brezza si mischia al profumo di gelsomino, non sembra più lo stesso posto.

Per fortuna, Ciatuzzu non è solo: oltre ai nonni e ai fratelli, può contare su persone speciali, come il custode del cimitero e Lucia, una picciridda preziosa per lui…Ma proprio quando sembra aver trovato una nuova dimensione, suo padre, emigrato in Belgio, lo costringe a raggiungerlo in quella terra straniera. E a Ciatuzzu il mondo crolla un’altra volta addosso. Lontano dalla Sicilia e dai suoi affetti più cari, presto si renderà conto che le paure, per essere sconfitte, vanno affrontate, e che si può vedere anche con gli occhi del cuore.

Ciatuzzu è una potente storia di riscatto, fatica e sangue, il racconto di un infanzia rubata e recuperata. Una narrazione semplice, senza filtri, che racconta la verità, la vita quotidiana attraverso gli occhi di un bambino degli anni Sessanta.