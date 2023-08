La Pro Loco San Salvatore di Fitalia organizza il 9 Agosto alle ore 21:30, presso la Via Vittorio Emanuele, la “Baby Corrida 2023” con musica e tanto divertimento.

L’appuntamento della Corrida rientra nel programma “Feste d’Estate 2023“, il cartellone degli eventi estivi organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni locali.

Sempre il 9 Agosto, oltre alla “Baby Corrida“, è previsto l’evento “Per un amico in più”, con giochi per bambini a cura dell’Associazione “Teniamoci per Mano Onlus” e in collaborazione con i ragazzi del progetto “Tutti Inclusi”. La società calcistica USD Fitalese 1981, invece, organizzerà l’11 Agosto la Festa della Birra e il 14 Agosto il Memorial “Giuseppe Monachino”, a ricordo del caro Peppino; tutti i calciatori, anche le vecchie glorie della Fitalese, giocheranno insieme in un clima gioioso.