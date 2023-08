Nel pomeriggio di martedì, un numeroso gruppo di bambini ha ripulito la spiaggia davanti alla piazza di Rodia.

Di fronte all’inciviltà di tanti adulti che abbandonano irresponsabilmente rifiuti ovunque, questi bambini ci insegnano il rispetto per l’ambiente e la natura. Un magnifico esempio per quanti li hanno visti in azione.

A guidarli è stata nonna Anna che ha dato nuovamente appuntamento ai suoi piccoli aiutanti al prossimo 10 agosto alle 19. Grazie nonna Anna, grazie bambini per questo splendido esempio.