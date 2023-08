Nei giorni scorsi, il Sindaco Federico Basile non ha nascosto la sua delusione e la sua rabbia dopo le foto della “spiaggia più bella d’Italia oggi ridotta così!!”.

Ha affidato a un duro post sui social la denuncia di quanto accaduto a Torre Faro, dove dei vandali hanno distrutto l’impianto d’irrigazione e le piante attorno, spargendo poi rifiuti per tutta la spiaggia e lasciando vuoti i contenitori della differenziata a pochi passi.

Il Primo cittadino ha proseguito scrivendo: “dal 2018 abbiamo iniziato un lavoro di ricostruzione della città. Oggi stiamo continuando a garantire servizi che prima non esistevano per cercare di far diventare la nostra splendida città ancora più bella e vivibile. Svegliarsi al mattino e vedere deturpato tutto il lavoro che fai quotidianamente per dare un servizio migliore alla città è una cosa che mi fa veramente arrabbiare. Rispettiamo insieme la città: impegniamoci a mantenerla pulita!”