Palazzo Zanca recupera la tradizione legata ad una nuova locandina che sponsorizza gli eventi dell’agosto messinese.

Su quella di quest’anno campeggia una ballerina disegnata dal fumettista messinese Lelio Bonaccorso. Il Comune di Messina riprende la tradizione e propone una nuova immagine per sponsorizzare il cartellone pensato dall’amministrazione Basile per offrire ai messinesi, e a quanti trascorrono l’agosto in riva allo Stretto, tutta una serie di eventi e spettacoli che vedranno il loro clou nella processione della Vara.

Sedici gli eventi già decisi, tanti quelli in via di definizione soprattutto quelli nelle periferie che anche quest’anno non saranno dimenticate. Iniziative anche a Gesso e Pezzolo. Capo Peloro ospiterà tre concerti a pagamento con Masini e Panariello, Daniele Silvestri e Massimo Ranieri. Altri si svolgeranno nell’arena di villa Dante. Il 15 agosto la tradizionale processione della Vara, preceduta dalla passeggiata dei giganti Mata e Grifone. Davanti a palazzo Zanca torna protagonista il palco sopra la scalinata con il cabaret di Giovanni Cacioppo.

Appuntamento il 6 agosto, mentre il giorno prima si conferma coe evento tra i più attesi quello della rievocazione storica dello sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina giunto alla 15ª edizione.