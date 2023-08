Venticinque voti favorevoli su 25 consiglieri comunali hanno dato il via libera all’acquisto dei locali ex Cassa di risparmio ed ex Banco di Roma che si affacciano su via Garibaldi.

Qui sorgerà la sede del secondo palagiustizia. Dopo 38 anni di discussioni, si mette la parola fine all’individuazione di immobili idonei alle esigenze del tribunale di Messina. “Era il 1985 quando è iniziato l’iter per la costruzione del secondo palagiustizia, nel 1988 in Giunta viene approvato il progetto per la sua realizzazione – spiega il sindaco Federico Basile-, nel 1995 viene disposta l’erogazione del primo mutuo da parte di Cassa Depositi e Prestiti.

Ma poi il vuoto amministrativo fino al 2021 quando il sindaco Cateno De Luca predispone un avviso pubblico per reperire immobili da destinare al secondo palagiustizia. Ed è ad ottobre 2021 che viene effettuato il primo sopralluogo con i vertici del Tribunale di Messina e nel 2023 arriva la delibera di autorizzazione all’acquisto”.

Il secondo palazzo di Giustizia ospiterà la sede del Giudice di Pace e la sezione lavoro della Corte d’Appello oltre agli uffici UNEP.