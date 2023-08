In tanti hanno gremito il centro della città di Patti, nel fine settimana appena trascorso, per assistere alle celebrazioni della Festa della Santa Patrona, tra devozione, musica e divertimento.

Patti è uno dei pochi comuni della Diocesi che ha l’onore di annoverare tra i propri concittadini, una giovane eccelsa per Santità, a cui ha dato i natali e che si gloria di avere come Patrona.

I festeggiamenti sono culminati con la processione della statua della Patrona, Febronia, e la vara contenente le reliquie della Santa Vergine e Martire, portate a spalla dai fedeli e guidata dal Vescovo di Patti Mons. Guglielmo Giombanco, insieme all’Arciprete Pierangelo Scaravilli e al presbiterio diocesano, che ha attraversato le strade della paese.

La Via Trieste e parte della Via Mazzini, dov’erano presenti le tradizionali bancarelle, sono state affollate di persone, così come lungo la Piazza Mario Sciacca, il largo dei Normanni e Piazza Cicerone, riservati alle giostre.

La piazza Marconi, dove è stato allestito il palco per i concerti di sabato e domenica, pullulava di persone ed anche i bar e ristoranti, erano colmi di gente.

Nella serata di sabato, ad esibirsi sul palco di Piazza Marconi, sono stati il gruppo musicale I Romans che ha emozionato una corposa platea con i loro successi.

Mentre la serata conclusiva è stata affidata, alla band musicale Trichorus by Kilimangiaro band che ha fatto divertire e cantare tutti i presenti. E’ stata la prima volta, per la festa patronale, del gruppo musicale formato dai pattesi Nino e Salvatore Silvio, dal maestro Carmelo Vecchio originario di Linguaglossa e dal percussionista senegalese Ismaila Mbaye.

“Siamo stati onorati di aver portato il nostro contributo ad una festa così importante, per tutti i pattesi e rinomata in tutto il comprensorio –ha detto il frontman del gruppo Nino Silvio. L’emozione, è stata incommensurabile per tutti noi, per vari motivi. Intanto, perché la festa della nostra Patrona, è tornata ai suoi albori, dopo il lungo periodo pandemico. Poi, non è stato facile gestire la carica emotiva che ci pervadeva: un mix di adrenalina e tristezza, causata dalla morte di un giovane centauro avvenuta alle porte della città. Infine, un pensiero non poteva non andare alla dolcissima Enza Mondello, il cui ricordo, è vivo nel cuore di ogni pattese”.

A coronare una settimana straordinaria dedicata alla Festa di Santa Febronia, sono stati i fuochi d’artificio, per la prima volta, fatti esplodere dalla piazzetta Belvedere, sotto la Cattedrale e a ridosso del palazzo Vescovile,che hanno incantato tutti i presenti.

Al termini dei giochi pirotecnici, durati più di 10 minuti, dalla piazza Marconi è partito un lungo applauso che ha concluso le manifestazione in onore di Santa Febronia.