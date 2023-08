Dopo il grande successo di pubblico della prima edizione svoltasi a Viagrande la scorsa estate, il format ideato da PLAY VILLAGE, ritorna in scena ancora una volta per valorizzare e premiare l’enorme offerta radio televisiva siciliana. Il Premio vuole essere un riconoscimento ai personaggi radio televisivi che si sono particolarmente distinti nella stagione 2022-2023.

Dal mondo della radio verranno premiate le voci, maschile e femminile, che più amano i radioascoltatori, così come saranno insigniti del PRT 2023 il miglior programma radiofonico e la migliore radio siciliana e da quest’anno anche la web radio. Per il settore tv saranno premiati il miglior programma televisivo dell’anno, così come il miglior conduttore e migliore conduttrice televisiva, inoltre premio speciale al miglior format innovativo della tv isolana.

La consegna dei riconoscimenti avverrà in un galà organizzato da PLAY VILLAGE SABATO 5 AGOSTO presso Piazza Maggiore ad Aci S.Antonio (Catania) con accesso gratuito, alla presenza di personaggi del mondo dello spettacolo, del giornalismo e dello sport. L’evento condotto da Ettore Tortorici (Patron della Manifestazione) andrà in onda su 7GOLD (canale 15 dgt) e potrà essere seguito anche attraverso le piattaforme social.

Anche in questa seconda edizione saranno consegnati i premi ECCELLENZA SICILIANA a quei personaggi pubblici distintisi nei loro settori: letterario, radiofonico, musicale e teatrale. Saranno tantissimi gli ospiti musicali che accompagneranno questa seconda edizione del Premio più importante della radio e della televisione siciliana.

Sorride Radio Doc che vedrà uno dei suoi programmi ricevere il riconoscimento di Miglior programma radiofonico della stagione 2022-2023. Si tratta di Pop Up, la trasmissione condotta da Daniela Buttò sulle frequenze radiofoniche che, per tutta la stagione, ha tenuto compagnia agli affezionati ascoltatori di Radio Doc.