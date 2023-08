Un incendio sta interessando, in queste ultime ore, la zona del Cimitero alto di Calvaruso.

Sono intervenuti direttamente sul posto per avere subito ragione del rogo i Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale. In azione anche un elicottero che sta effettuando dei lanci d’acqua per avere ragione delle fiamme.

Sul posto ci sono anche volontari di Protezione Civile. Il rogo appare circoscritto e sotto controllo, le fasi di spegnimento sono a buon punto