Domani verrà demolito l’ultimo tratto del Viadotto Ritiro e per questo motivo sarà chiuso per due ore il transito tra gli svincoli di Boccetta e Rometta su entrambi i sensi di marcia (ne abbiamo scritto qui).

Sulla questione interviene anche il neocostituito Comitato Permanente costituito tra i comuni di Villafranca Tirrena, Saponara e Rometta. È di pochi giorni fa la notizia dell’insediamento dell’organo, che ha anche inviato una nota a Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture, Al Presidente Schifani, all’Assessore regionale alle infrastrutture Aricò, all Prefetta Cosima Di Stani e al Presidente del CAS per presentarsi alle istituzioni per far sentire la propria voce sui disagi subito dai cittadini .

“Le comunità della zona tirrenica e tanti messinesi stanno vivendo l’ennesima estate di disagi e lunghe code sul tratto di A20 da Rometta a Messina divenuto un cantiere perenne – dichiarano – e per questo il comitato appena costituitosi ha da subito richiesto un incontro a SE il Prefetto di Messina manifestando al Ministero delle Infrastrutture, ai vertici della Regione Sicilia e al Cas l’intenzione di mobilitarsi per tutelare, finanche in sede legale , gli interessi e i diritti di cittadini e utenti da anni ormai penalizzati e limitati nel proprio diritto alla mobilità . Apprendiamo inoltre che al danno si aggiungerà a breve la beffa di un cantiere, quello del viadotto Ritiro, “chiuso per ferie” per due settimane a cavallo di ferragosto. Non andranno in ferie però i disagi che proprio in quelle settimane di forte flusso turistico vedranno migliaia di veicoli spostarsi su quella tratta ormai da tempo ad unica corsia e con evidenti problemi di sicurezza”.

Il Comitato precisa che non ha intensione di mettere in discussione il diritto alle ferie dei lavoratori, ma avrebbe auspicato “una turnazione del personale h24 al fine di non allungare i tempi di consegna. Ma il Consorzio Autostrade -continua il presidente del Comitato e sindaco di Rometta Avv. Nicola Merlino – al contrario non si pone il problema dei ritardi di un’opera che doveva essere completata da anni tanto che da settimane in tutto il cantiere si vedono all’opera non più di cinque lavoratori. Un cantiere fantasma. La pazienza dei cittadini è finita – conclude il comitato – e auspichiamo che SE il prefetto accolga l’invito a riceverci al fine di poter rappresentare tutte le istanze delle nostre numerose comunità pronte alla mobilitazione.”