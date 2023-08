Si sono concluse ieri a Milazzo le riprese del film “Succede anche nelle migliori famiglie”, lungometraggio prodotto da 01 Distribution (Rai) e scritto dallo stesso Siani con Gianluca Ansanelli.

Nel cast Cristiana Capotondi (La mafia uccide solo d’estate), Dino Abbrescia (Cado dalle Nubi), Antonio Catania (L’ora Legale), Sebastiano Somma (Un caso di coscienza), Anna Galiena (Prosciutto, Prosciutto), Lucia Sardo, Sergio Friscia, Rosario Petix, e tanti altri.

Alessandro Siani interpreterà Davide Di Rienzo, il membro meno realizzato di una famiglia all’apparenza perfetta. La morte del padre, stimato professionista, sconvolge gli equilibri familiari e costringe tutti a fare i conti con le proprie certezze e i propri segreti. Ma ne i Di Rienzo le tragedie si trasformano in irresistibile commedia, fonte di gag e colpi di scena.

“Ecco come è arrivato il film a Milazzo: durante un workshop tenutosi proprio a Patti i primi di aprile con la casting director Marita D’Elia (casting Director) U.i.d.c, è venuta fuori la notizia che il prossimo film di Alessandro Siani avrebbe dovuto girarsi in Sicilia e che stavano cercando una villa, sontuosa e di impatto come location principale del film”. Così commenta Paolo Inglese, il gancio d’oro di questa meravigliosa opportunità che è stata segnalata dallo stesso alla produzione “Villa Paradiso Bonaccorsi” a Capo Milazzo, dove in seguito a sopralluoghi è stata scelta dalla produzione e dallo stesso Siani. Il film sarà distribuito nelle sale l’1 gennaio 2024.