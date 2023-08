Grande successo di pubblico proveniente da tutte le città della Sicilia e presenti molte autorità. Il 28 luglio, nella suggestiva cornice del Teatro greco di Tindari, è andato il scena il secondo appuntamento del Progetto speciale “Tindari a cielo aperto uno spazio di Libertà”, nell’ambito all’interno del Tindari Festival con la direzione artistica di Tindaro Granata.

“Contrada Luna” in prima nazionale, con musiche originali, è lo spettacolo diretto e scritto dal poliedrico artista siciliano Mario Incudine che firma la messa in scena di un affresco popolare liberamente tratto da tre autori siciliani di grande raffinatezza: Vincenzo Consolo con “Lunaria”, Lucio Piccolo con “Le esequie delle luna” e Franco Scaldati con “Il Cavaliere sole”. Un testo non semplice nel quale si sono misurati gli attori – detenuti della “Libera Compagnia del Teatro per Sognare”, creata nel 2017 all’interno della Casa Circondariale di Messina da Daniela Ursino che è anche direttore artistico del Teatro Piccolo Shakespeare dentro il penitenziario.

Il Progetto si realizza all’interno del carcere di Messina grazie alla forte sinergia con il direttore del penitenziario Angela Sciavicco, con il Tribunale di Sorveglianza con il suo Presidente Francesca Arrigo e la Polizia penitenziaria che, con il Comandante Antonella Machì, ogni giorno segue e accompagna tutte le attività che si svolgono in teatro e l’area trattamentale con la capo area Letizia Vezzosi e la grande collaborazione con il Capo del Dap Giovanni Russo, il Direttore Generale detenuti e trattamento, Gianfranco De Gesù,sempre al fianco del progetto. Importante la presenza e la guida dell’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla e di Padre Nino Basile, Direttore Caritas di Messina.

“Contrada Luna”, cosi come dice Mario Incudine, “è una favola poetica e surreale ambientata in un posto senza nome dove si intrecciano vite, storie, leggende e incontri. Ogni personaggio ha un rapporto privilegiato con la luna, e da ogni incontro nasce la visione che ci porta a scandagliare l’universo dell’animo umano di cui la luna si fa specchio e riflesso, megafono e reverbero”.

Applausi a scena aperta hanno scandito il passaggio delle scene magiche e poetiche dove insieme alla Compagnia dei detenuti si sono alternati anche attori professionisti, lo stesso Incudine nei panni del Vicerè, Emanuele Puglia, Cosimo Coltraro sono stati gli accademici e i ministri, i musicisti Antonio Vasta, Pino Ricosta, Michele Piccione hanno creato una suggestione incredibile, e la Compagnia delle studentesse dell’Università di Messina di giurisprudenza e scienze politiche sono state presenti in scena alternando momenti di recitazione e canto, anche la Compagnia cuore di Argante e le Signore di Patti che hanno rappresentato anche per questo secondo anno, il collegamento, le radici con il territorio. I movimenti scenici sono stati curati da Alice Rella, regista collaboratore Giuseppe Spicuglia che ha curato anche il disegno luci, aiuto regia Federica Giglia che ha seguito i detenuti durante le varie fasi della loro preparazione e anche Lillo Sanfilippo che aveva curato una recente regia al Piccolo Shakespeare, direttore di scena e responsabile attrezzeria, Nunzio Laganà, assistenti logistica Lorenzo Rigano e Mario Spiritosanto.

I costumi sono stati gentilmente concessi della Fondazione Inda – Istituto Nazionale Dramma Antico e la supervisione e la scelta è stata a cura di Daniela Ursino, assistente alla sartoria, Anna Anselmo. il Bozzetto della Locandina è stato realizzato dall’artista scenografo Enzo Venezia.

Il Progetto ha avuto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia. Ha il sostegno della Caritas Diocesana di Messina Lipari Santa Lucia del Mela, dell’Università di Messina, del Comune di Patti, Parco Archeologico e di Fondazione Sicilia. A breve sarà siglato un protocollo d’intesa con il Comune di Messina. A giugno è stato siglato un accordo con il Distretto Rotary 2110 Sicilia Malta, tra il governatore uscente Orazio Agrò e il nuovo Goffredo Vaccaro per un sostegno al progetto già in essere con il rotary Clud di Messina. Alcune delle scene sono state realizzate dal Liceo artistico “E. Basile” indirizzo di scenografia.

L’organizzatrice e ideatrice del progetto, Daniela Ursino, parlando della nuova avventura di “Contrada Luna”, secondo appuntamento del Progetto triennale “Tindari a cielo aperto – uno spazio di Libertà” ideato con il regista Granata che durante l’anno segue i laboratori dei detenuti dentro il carcere e con il quale, le piace dire, “condivido tanti pensieri e quelle idee un pò folli che possono albergare solo nei sognatori”. La Ursino sottolinea l’alto valore sociale del Progetto che vede nello spettacolo “Contrada Luna” solo un tassello di un cammino in continuo divenire che vede una famiglia sempre più numerosa. Quest’anno, ad esempio, cosa straordinaria è quella della presenza sul palcoscenico di alcuni ragazzi, oggi diventati semi – liberi, o addirittura liberi che, dopo il percorso intramurario, hanno scelto di voler proseguire il laboratorio teatrale all’esterno che si svolge con delle prove presso una sede della Caritas diocesana che presto ospiterà una sala teatrale in modo da consentire un’attività anche all’esterno.

Altra cosa molto significativa è stata la presenza dei familiari dei detenuti tra il pubblico e anche alcuni detenuti della Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto che quest’anno hanno intrapreso un percorso teatrale sul modello Messina che porterà alla realizzazione del restyling della sala teatrale. “E’ molto bello vedere come in questi anni, siano nate intorno alla bellezza che il teatro ha creato, fitte relazioni tra persone tanto diverse tra loro, relazioni di amicizia, rispetto, il teatro annulla ogni differenza ed è un forte elemento catalizzatore. Altro elemento degno di grande nota è che le studentesse che durante lo svolgimento del progetto in questi anni si sono laureate hanno presentato tesi sul carcere e sul nello specifico sul progetto. Penso davvero che questo si possa definire di certo un processo virtuoso, un incubatore di bellezza che può donare una speranza a chi ha sbagliato e vuole reinserirsi nella società come un uomo nuovo”.