Frazzanò – La Parrocchia Maria SS. Annunziata di Frazzanò ha presentato il programma dei festeggiamenti, in onore del Patrono S. Lorenzo e dei Santi Protettori S. Calogero e Maria SS. Annunziata.

Martedì 8 Agosto si svolgerà la Festa di S. Calogero, aperta alle ore 8:00 dal giro per le vie del paese del Corpo Bandistico “G. Rossini” di Frazzanò; alle 10:30 sarà celebrata la Santa Messa solenne in Chiesa Madre, che verrà officiata dal Rettore del Seminario Don Emanuele Di Santo. Al termine della celebrazione prenderà il via la processione di S. Calogero, mentre nel pomeriggio alle 19:30 si terranno i tradizionali “Viaggi“. In serata alle ore 22:00 sarà rappresentato lo spettacolo teatrale “Cu Nesci Arrinesci“, a cura della Compagnia “Tra Palco e Realtà”. Durante la giornata dei festeggiamenti di S. Calogero, sarà presente il Comitato di San Calogero di Favara, in Provincia di Agrigento.

Il 9 Agosto sarà la Festa di Maria SS. Annunziata e la Vigilia di S. Lorenzo. La mattinata sarà dedicata alla Messa solenne e alla processione di Maria SS. Annunziata, mentre nel pomeriggio alle ore 17:00 avrà inizio il pellegrinaggio per la Serra, con la Santa Messa celebrata al Convento di Fragalà. Alle 22:00 si terranno l'”Incontro” al Canapè e la conclusione del pellegrinaggio nella Chiesa di San Lorenzo. Alle 23:00 il Corpo Musicale eseguirà delle marce sinfoniche in Piazza Regina Adelasia.

Il 10 Agosto, il giorno della Festa del Patrono S. Lorenzo, in mattinata si svolgeranno la Santa Messa solenne, celebrata da Don Emanuele Di Santo, e la solenne processione di S. Lorenzo per le vie del paese. Nel pomeriggio ci sarà un’altra processione per Tutti Santi, seguita dallo sparo dei giochi d’artificio e dal concerto del rapper Random. L’illuminazione dei festeggiamenti sarà curata dalla ditta “Benito Sgrò” di Capo d’Orlando e i giochi pirotecnici saranno a cura della ditta “Russo” di Castell’Umberto.