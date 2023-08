L’attaccante siciliano Totò Schillaci ha dato il via ieri pomeriggio, presso la Contrada Sfaranda a Castell’Umberto, al Torneo di calcetto tra le Scuole Calcio dell’hinterland nebroideo.

Alle ore 16:00 Totò Schillaci è giunto a Castell’Umberto, dove è stato accolto nel Palazzo Municipale dal Sindaco Veronica Maria Armeli (nella foto), dall’Amministrazione e dai dipendenti comunali; questo importante evento è stato creato dagli amministratori, con la collaborazione di Danilo Scurria, per permettere agli appassionati di calcio di incontrare il capocannoniere e simbolo del Campionato del Mondo di Calcio del 1990, disputato in Italia.

Alle 18:00 il calciatore siciliano ha incontrato i tifosi in Contrada Sfaranda, dando il via al Torneo di calcetto, organizzato dall’ASD Sfarandina; Totò Schillaci è stato disponibile a scattare foto e selfie con i tanti tifosi presenti. “Quello che ho avuto con i giovani è stato un rapporto di fiducia, io ho avuto delle Scuole Calcio e, dunque, ho sempre puntato molto sui giovani – dichiara Schillaci -. E’ stata la mia passione da calciatore e da ex calciatore ho coltivato questa passione, nel Centro sportivo dove sto sempre con i ragazzi. Cerco di trasmettere loro la mia tranquillità e la mia esperienza, i ragazzi di oggi sono il futuro e chi vuole intraprendere la professione di calciatore deve fare molti sacrifici e rispettare molte regole. Io nella mia vita calcistica ho fatto molti sacrifici e speriamo che i ragazzi di oggi riescano a fare delle cose belle. A livello personale l’esperienza dei Mondiali del 1990 in Italia è stata una grande vittoria, certo avrei preferito vincere la competizione, però ho fatto molto bene. Infatti ho vinto la classifica dei cannonieri, sono stato premiato con il Pallone d’Oro Adidas quale miglior giocatore dei Mondiali e sono giunto al secondo posto nella classifica del Pallone d’Oro Fifa, alle spalle solo del tedesco Lothar Matthaus (vincitore dei Mondiali con la Germania). E’ stato un cammino molto difficile, che poi mi ha portato a tanti successi”.

Schillaci ha poi parlato delle esperienze all’Inter e alla Juventus, e degli anni vissuti nel Campionato Giapponese, affermando: “Quello trascorso all’Inter è stato un passaggio breve, sono rimasto a Milano più di un anno e ho avuto diversi infortuni. Invece con la Juventus ho avuto grandi soddisfazioni, ho vinto 2 Coppe (la Coppa Italia e la Coppa Uefa) e la formazione bianconera mi ha permesso di andare al Mondiale. Inter e Juventus sono due società importanti, in cui ho avuto la fortuna di giocare; credo che questo ha arricchito il mio bagaglio calcistico e sono molto felice di avere indossato queste due maglie. Il mio approdo in Giappone, con il Jubilo Iwata, è stata un’esperienza bellissima, fantastica; sono giunto in un mondo completamente diverso, mi sono adattato a una cultura diversa, i giapponesi sono molto civili e hanno una grande passione per il calcio. In quel momento stava crescendo il calcio nello Stato nipponico e hanno acquistato, oltre me, tanti altri giocatori europei“.