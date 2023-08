“La sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana nella comunicazione ufficiale della camera di consiglio del 31 luglio alle 15 ha deliberato l’approvazione da parte del collegio del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Messina”.

Questa la comunicazione ufficiale dell’Ente contabile arrivata nella tarda mattinata di oggi. La Corte dei Conti ha sciolto le riserve e ha approvato il piano di riequilibrio. Un risultato nel quale hanno creduto prima il sindaco Cateno De Luca e con lui l’attuale primo cittadino Federico Basile. Proprio lui ha lavorato alla redazione del piano in triplice veste. Prima come revisore dei conti, poi come direttore genarle e fine come sindaco della città.

Non ha mai nascosto il suo ottimismo sul risultato che oggi la Corte dei Conti ha messo nero su bianco. La città di Messina è adesso ufficialmente fuori dal rischio default. Quando De Luca cominciò a lavorare al piano di riequilibrio la massa debitoria era di 550 milioni di euro.