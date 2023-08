Un evento che promette di trasportare i partecipanti in un viaggio indimenticabile alla scoperta dei borghi siciliani.

Stasera, da piazza Umberto I e a cominciare dalle 20, Ficarra accoglierà i visitatori per condurli in un’esperienza straordinaria. Non hanno dubbi gli organizzatori, Nino Bartuccio, Nino Capizzi e Ninì Mirenda: “Silent Island è nato con l’obiettivo di far scoprire o riscoprire i borghi della Sicilia, dalle località più piccole a quelle più grandi. Questo evento rappresenta una celebrazione delle meraviglie che questi luoghi custodiscono: dalla cultura alla storia, dalle tradizioni alla bellezza paesaggistica”. In particolare, “Silent Island è un’esperienza unica che unisce la musica, l’arte, la gastronomia e le esperienze culturali per offrire un’immersione completa nelle meraviglie dei nostri borghi siciliani – la visione di Nino Bartuccio – abbiamo creato un evento che va oltre il semplice divertimento, offrendo ai partecipanti la possibilità di esplorare, imparare e creare ricordi indimenticabili”.

Dalla vocazione inclusiva, l’evento è pensato per tutta la famiglia, con attività divertenti e coinvolgenti create appositamente per i più piccoli. Silent Island mira a creare un ambiente accogliente e stimolante, dove ogni partecipante si senta parte di una grande famiglia. Special guest di questa sera Neja, la cantautrice italiana nota per i suoi successi internazionali con milioni di copie vendute. Ma non solo, la dj internazionale Claudia Giannettino proporrà uno dei suoi set che l’hanno resa una delle migliori dj donne a livello nazionale. Cuffie alle orecchie, a ognuno il suo sound, e buon passeggio fra panorami, scorci e stand gastronomici.