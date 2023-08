Un paese in festa, un tripudio di colori, suoni, emozioni antiche che si rinnovano adesso in una veste nuova e vogliosa di ridar vita alle tradizioni più autentiche. Monforte accoglie con entusiasmo coinvolgente il Palio rionale, che dopo ben 13 anni ritorna ad animare la piazza.

Buona la prima nella piazza principale di Monforte San Giorgio dove ieri si è svolta la cerimonia di apertura. Carritteri, Spillacchi, Picurara e Viddani che rappresentano rispettivamente i rioni Fontana, Piazza, Sant’Antonio e Catena ieri sera hanno sfilato trionfanti in piazza, trasmettendo quell’amore per le tradizioni che difficilmente di può dimenticare. Gli antichi mestieri monfortesi, che caratterizzavano i quattro Rioni, hanno preso nuovamente vita in quella che è stata una festa per l’intera comunità.

Un lavoro grandissimo che quest’anno, dopo ben 13 anni di stop, è stato portato avanti grazie anche alla nascita di un Comitato presieduto da Nicola Segreto e formato da 16 componenti, 4 per ogni Rione. Indispensabile la collaborazione della Parrocchia guidata da Don Pippo Donia e dell’Amministrazione Comunale con in testa il Sindaco Antonio Pinizzotto.

Prima della serata trionfale di ieri si è tenuta la Santa Messa di benedizione dei rioni, celebrata domenica da Padre Giuseppe Midili dell’Ufficio liturgico del Santo Padre. A benedire i rioni Padre Pippo Donia. I doni portati all’altare rappresentavano i simboli dei Rioni. Tanto entusiasmo tra la gente, coinvolta con rinnovato spirito di partecipazione in questa iniziativa.

“I quattro Rioni ieri sera -ha dichiarato il Sindaco Pinizzotto- hanno dato vita in piazza a bellissime sfilate e rappresentazioni della tradizione e degli antichi mestieri di Monforte che caratterizzavano i quattro Rioni. Una festa straordinaria che ha coinvolto l’intera comunità che per 20 giorni circa sarà impegnata in varie competizioni sportive e giochi popolari.”

“Dopo 13 anni dall’ultimo Palio, -di legge invece in un post nella pagina del comitato Palio- un nuovo gruppo di persone ha deciso di recuperare questa tradizione e di tentare un nuovo approccio. È chiaro a tutti che questa manifestazione non sia importante tanto per il suo significato sportivo quanto per la capacità di riattivare l’entusiasmo, di creare ricordi, di offrire un’ occasione per mettersi in gioco in un contesto protetto, un’occasione per diverse generazioni di mischiarsi e contaminarsi, e soprattutto per la capacità di Aggregare!”

Una manifestazione questa che è nata nel lontano 1977. All’epoca era una manifestazione prettamente calcistica. Negli anni si è evoluta e nel 1993 sono entrate a far parte del Palio Monfortese nuove discipline come la pallavolo, il torneo di birilli, i giochi popolari e la Stramonforte.