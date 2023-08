Sulle note di un coinvolgente ed emozionante Valzer di Shostacovich, nel 60esimo Anniversario del GATTOPARDO, in un suggestivo Monte di Pietà edificio seicentesco, è l’Associazione Danzando l’Ottocento ad “aprire le danze” della 5^ Edizione del PREMIO MESSINA CINEMA quest’anno dedicato alla memoria dell’indimenticabile attrice, regista, scrittrice, sceneggiatrice MONICA VITTI(1931-2022) che a Messina ha trascorso 8 anni della sua infanzia. Menzione speciale per l’Associazione che ha partecipato al set della produzione televisiva NETFLIX ” Il GATTOPARDO “ di prossima distribuzione.

Ideato e diretto dalla professionista poliedrica e carismatica Helga Corrao, condotto insieme allo spumeggiante attore, cabarettista ed inviato RAI Gigi Miseferi è prodotto dall’Associazione Culturale Me.Pa. di Pippo Scattareggia, che vanta oltre 40 anni di produzioni e manifestazioni, già Assessore allo Spettacolo della città Metropolitana.

Un Evento a cadenza annuale, nato nel 2018, che si svolge nell’omonima Città dello Stretto, allo scopo di celebrare l’eccellenza della produzione cinematografica e teatrale.

Durante la serata di Gala, davanti ad un ritratto quasi “vivente” della Vitti, opera dell’artista Gregorio Cesareo, alla presenza di un’attenta e competente platea, si sono alternati sul palco video, premiazioni e forti emozioni.Ospiti e premiati che hanno raggiunto la città dello Stretto da tutta Italia.

Presente l’Assessore Regionale allo Spettacolo, Turismo e Sport Elvira Amata, che patrocina l’evento per il “lodevole spessore artistico e culturale, unico sul territorio messinese”.

Grandi spunti di riflessione nel ricordo dei messinesi GAETANO ALESSANDRO, per aver fondato l’Ass. DONARE è Vita (presente la sorella Anna Alessandro) ed ELENA LA FAUCI DE ROSA, “figura altamente prominente della cultura messinese. Insegnante, artista, scrittrice, pittrice, agiografa, studiosa e ricercatrice di arte, in particolare, di Antonello da Messina e Caravaggio ” (presenti le figlie Daniela, Stefania, Giovanna e Giusy).

Premiati alla CARRIERA eccellenze quali:

ADRIANA PANNITTERI, giornalista RAI e autrice dello speciale TG1 dedicato a Monica Vitti “Una, dieci, cento… Vitti” è anche autrice di un’opera dal titolo “Raffaella Carrà, la ragazza perfetta” a lei dedicata racconta piccoli aneddoti delle due grandi artiste che hanno segnato la storia del cinema e della televisione in un periodo in cui le donne non avevano molto spazio. Donne che lasciano impronte.

MICHAEL CAVALIERI, attore e regista siculo americano, in collegamento da Los Angeles

TOTÒ CASCIO, attore Premio Oscar, il famoso bambino di Nuovo Cinema Paradiso, che fa il suo ingresso sulle note della colonna sonora di Ennio Morricone magistralmente interpretata dalla voce di Giulia Tringali.

MASSIMILIANO BUZZANCA, attore e conduttore televisivo

WALTER CORDA, autore televisivo, attore, doppiatore, cantante

NINNI PANZERA, autore, già segretario Generale di TAOARTE

MANFREDI RUSSO, regista e attore

FABIO LA ROSA, attore e regista teatrale

VERONICA BARTOLI, attrice e showgirl

PAOLA BARZI, attrice e ballerina

FEDERICO MAIO, Regista e Produttore Cinematografico, Compositore e Musicista

CARMELO CAMBRIA, attore e produttore

ANGELO SORACI (per i 20 anni di carriera) cantautore

CARMELO GUARNERA (per i 40 anni di carriera) Campione Pizza World

MENZIONI SPECIALI:

GIOVANNA GIORDANO, scrittrice e giornalista, selezionata nel 2022 per il Nobel alla Letteratura

FEDERICO VITELLA, autore e Professore ordinario presso l’Università di Messina, dove insegna “Storia del cinema” e “Teorie del cinema”;

ANNA MARIA DEODATO, docente e autrice;

SALVATORE CURTÒ, autore;

ACCADEMIA CINEMATOGRAFICA e per il SET, di ANGELO FARACI, attore, regista e produttore;

GIUSY SCIRÈ e MARY BELLOMO (Miss Integrazione)

Riconoscimenti per essersi distinti nella Solidarietà:

dott. SALVATORE LEONARDI, direttore U.O.C. di Terapia Intensiva presso il P. O. Piemonte dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina;

GIUSEPPE BEVACQUA, giornalista e Direttore di “Voce di Sicilia”

GIUSY SCIRE’, Miss Integrazione Nazionale

Da questa Edizione nasce un connubio con il SICILY FILM AWARDS ideato da VENTITREESIMASTRADA (prima edizione del 2020), iscrizioni aperte fino al 15 agosto per le sez. miglior Lungometraggio e Miglior Cortometraggio. In autunno le premiazioni.

L’evento organizzato da “Messina Progetto Arte” di Pippo Scattareggia è patrocinato dalla Regione Sicilia Assessorato Turismo Sport Spettacolo – ARS Assemblea Regionale Siciliana – TaoArte – Università degli Studi di Messina, Dams, Università della Manouba di Tunisi, Cattedra Sicilia “Vincenzo Consolo” dialogo tra culture e civiltà, Ass. Donare è vita e dal Team Nibali.

Appuntamento alla prossima Edizione…