“Il mare di Milazzo è limpido e cristallino”. A confermarlo gli ultimi campionamenti fatti eseguire dal Comune lo scorso 28 luglio lungo la costa di ponente, rispettivamente: N’Gonia Tono, Via Del Marinaio (San Papino), ex Gobba del Cammello e località Sayonara che attestano inequivocabilmente la perfetta conformità degli indicatori microbiologici previsti dalla Direttiva 2006/7/CE in materia di qualità delle acque di balneazione.

Un risultato commentato con soddisfazione dal sindaco Pippo Midili. “Come avviene ogni anni, oltre ai report dell’Asp e della Regione, procediamo periodicamente alle verifiche pur consapevoli della qualità del nostro mare – afferma il primo cittadino – e, come peraltro immaginavamo siamo contenti di questi dati perché il mare rappresenta uno dei nostri punti di forza e vedere il litorale di Ponente affollato già nel mese di luglio come non si ricordava da anni, è una positiva risposta al lavoro che abbiamo fatto.

Dunque puntiamo al pienone in questo mese di agosto e anche a settembre perché la nostra stagione si allunga solitamente anche in autunno affinché non solo cittadini e vacanzieri possano godere delle bellezze straordinarie della nostra

riviera di Ponente ma anche gli operatori turistici e i gestori dei lidi balneari possano avere un vantaggio dalle numerose presenze».