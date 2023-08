La Mamertina, molto attiva sul mercato tra le formazioni di Terza Categoria, ha piazzato anche i colpi Francesco Parafioriti, Salvatore Bontempo e Benedetto Princiotta.

La dirigenza della Mamertina aveva promesso una campagna acquisti sensazionale e la compagine galatese continua a ufficializzare innesti importanti. Alla corte del Presidente Federico Miceli e di mister Calogero Gemma arriva l’attaccante Francesco Parafioriti (nella foto al centro con il Presidente e il Direttore Sportivo), che ha giocato l’ultima stagione con la maglia del Città di Galati in Prima Categoria, segnando diverse reti e andando molto vicino al gol promozione nella finale playoff contro la Nuova Rinascita Patti.

Il portiere classe ’77 Salvatore Bontempo, ex di Città di Galati (con cui ha disputato lo scorso Campionato di Prima Categoria), Longi, Fitalese e Rocca di Capri Leone, ritorna a vestire i colori giallorossi. L’estremo difensore, soprannominato “Scionti”, porta esperienza, fiducia e serietà al servizio dell’allenatore della Mamertina Calogero Gemma.

Benedetto Princiotta, dopo le tante chiamate ricevute da parte delle società del comprensorio, anche di categorie superiori, ha deciso di accettare le richieste della società galatese. L’ex del Rosmarino ha dato subito la sua disponibilità al DS della Mamertina Giuseppe Emanuele, dimostrando di essere entusiasta della scelta fatta.

La Mamertina si è anche assicurata le prestazioni del giovane terzino Lorenzo Occhiuto, ex di New Eagles, Torrenovese, Sant’Agata e Nebros; il difensore vestirà i colori giallorossi appena rientrerà dall’infortunio. La dirigenza della Mamertina ha annunciato che presto saranno ufficializzati nuovi tesseramenti e che ha intenzione di presentare la domanda di ripescaggio in Seconda Categoria.