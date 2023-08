Si svolgerà nella giornata di domani, Mercoledì 2 Agosto 2023, la Giornata dell’Ambiente nel Comune di Castell’Umberto, con l’inizio previsto alle ore 10:00.

L’evento prenderà il via con un incontro con i bambini, presso il Palazzetto della Pineta Comunale, a cui seguiranno i giochi formativi con Plastic Free. Alle ore 11:30 si terranno dei laboratori creativi con CISS (Cooperazione Internazionale Sud Sud) e poi i bambini rientreranno presso la sede.

Alle 18:00, nella Villa Pertini, ci saranno giochi e laboratori per famiglie, bambini, ragazzi ed adulti sui temi ambientali, sempre a cura del CISS. Dalle 19:00, invece, avrà inizio un dibattito con la presenza del Sindaco di Castell’Umberto Avv. Veronica Maria Armeli, di Francesca Aiesi, Responsabile CISS Comunicazione (che presenterà l’organizzazione CISS), e di Enza Caputo, Responsabile CISS America Latina (che presenterà la campagna SEIS – Per i sei figli del Popolo Cofàn). A seguire sarà proiettato un video di Luca Pistone, a cui prenderanno parte Salvatore Gurgone, di Legambiente Nebrodi, e i rappresentanti di Plastic Free. Il programma della Giornata dell’Ambiente si concluderà con il concerto della “Scialla Folk Jazz Band”, previsto alle ore 22:00 in Villa Pertini.