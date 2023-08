Insinna ha raccontato il motivo della sua visita legato alla sua profonda stima per Fiorello. L’attore ha portato tanta gioia ai piccolo pazienti ricoverati e alle famiglie che vivono giorni di profonda preoccupazione per le sorti future di un centro che ha salvato la vita a tanti bambini e al quale hanno affidato i loro figli. Centro che è un autentico punto di riferimento per Sicilia e Calabria.

“Non sono qui per fare passerella – ha detto Insinna – ma per essere un piccolo sostenitore di una causa importantissima. Che si apra un grandissimo centro come questo a Palermo, ma che si mantenga Taormina. Qui si fa un lavoro incredibile, state custodendo questi bimbi come dei fiori preziosissimi da fare sbocciare. Un libro dice che per guardare bene la vita devi guardare il dolore dritto negli occhi, questo è un luogo dove c’è tanta speranza, tantissima scienza, tantissima umanità, tanto dolore e quindi bisogna esserci per dare una mano. Io ci sono e sposo questa causa per il bene e la voglia di aiutare questo centro a rimanere aperto ed essere sempre più forte ed aiutare tantissime bambine e tantissimi bambini. Il Ccpm deve rimanere in piena attività a Taormina. Nessuno vuole mettere in discussione l’apertura di un altro centro a Palermo, ritengo solo, come tanti altri che conoscono e apprezzano il lavoro dell’equipe medica del dott. Sasha Agati, che la decisione di voler chiudere questo centro, equivalga a voler buttare al vento anni di esperienza e fondi pubblici. E sinceramente trovo questo inammissibile”.