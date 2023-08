Il Sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea, prof. Carmelo Pietrafitta ha ricevuto dalle mani di Giuseppe Puliafito, Presidente del Comitato Croce Rossa Italiana di Barcellona Pozzo di Gotto, la Medaglia di Benemerenza “Il tempo della gentilezza” nella classe BRONZO.

“Siamo qui per manifestare la nostra gratitudine a un sindaco che, durante il periodo della pandemia da Covid-19, ha messo le manine nella sua tasca e ha permesso di istituire una raccolta di generi alimentari non soltanto per Mazzarrà Sant’Andrea, ma per tutto il comprensorio – ha affermato il Presidente CRI, Giuseppe Puliafito – Grazie al suo contributo e a quello di qualche altro sindaco generoso, tra cui il compianto Roberto Materia, si è riusciti ad aiutare tante persone in difficoltà. Non dimentico nemmeno quando la nostra sede di Barcellona Pozzo di Gotto è stata travolta dall’alluvione. In quella circostanza, ci siamo ritrovati il Sindaco Carmelo Pietrafitta ancora accanto, ad aiutarci in modo concreto e senza risparmiarsi”.

Commosso il sindaco Pietrafitta: “Sono onorato ed emozionato per questo riconoscimento. Ringrazio la Croce Rossa Italiana per questo momento che per me è bello e intenso. Ma il ringraziamento più grande lo faccio per la presenza capillare che assicurano sul territorio. Anche qui a Mazzarrà Sant’Andrea, dove i volontari del posto si danno da fare per aiutare la popolazione. Faccio tesoro di questo momento e custodisco quei valori in cui tutti dobbiamo credere, soprattutto noi Amministratori. Sono i valori della solidarietà, del rispetto, del bene comune”.