Al Policlinico di Messina, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi a seguito di una emorragia celebrale, si è addormentato nel Signore don Enzo Calogero Fulgenzi, Parroco emerito della Parrocchia San Michele Arcangelo in Sinagra.

Era nato a Castell’Umberto il 20 agosto del 1944. Nel 1955 è stato accolto come alunno del nostro Seminario Diocesano e, al termine degli anni di formazione, è stato ordinato presbitero da S. E. Mons. Giuseppe Pullano il 2 luglio del 1967, nella Basilica Cattedrale di Patti. Ha perfezionato gli studi seguendo i corsi per la Licenza in Teologia Pastorale presso l’Istituto Ignatianum di Messina (1966-1967).

Dopo l’ordinazione è stato nominato Vicario coadiutore della Parrocchia Maria SS. Annunziata in Brolo (1967-1968). Successivamente è stato nominato Vicario coadiutore della Parrocchia Santa Maria in Piraino (fino a febbraio 1969). Quindi Vicario Coadiutore della Parrocchia Maria SS. Assunta in Tusa (fino a settembre 1969). Nell’ottobre del 1969 è stato trasferito nella Parrocchia Santa Maria della Scala in Tortorici dove è rimasto fino al 1980. Dal 1980 al settembre del 2019 è stato Parroco della Parrocchia San Michele Arcangelo in Sinagra. Dal 2019, lasciata la guida della Comunità parrocchiale di Sinagra per gravi motivi di saluti , è stato ospite della Casa di Riposo del Clero a Tindari.

La salma di p. Fulgenzi arriverà nella Chiesa Madre di Sinagra nel tardo pomeriggio di oggi, 1° agosto. Alle ore 22.00 ci sarà una veglia di preghiera.

I funerali, presieduti dal Vescovo, saranno celebrati nella Chiesa parrocchiale di Siangra, mercoledì 2 agosto 2023 alle ore 11.00. Dopo la celebrazione la salma verrà trasferita a Castell’Umberto dove, dopo una sosta nella Chiesa Madre, verrà tumulata nel locale cimitero

Affidiamo l’anima di don Enzo Fulgenzi al Buon Pastore perché lo ricompensi per tutto il bene fatto nei suoi 56 anni di sacerdozio.