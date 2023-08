Una notizia che ha dell’incredibile e che comunque rappresenta più di un semplice campanello d’allarme.

È successo a Palermo, in pieno centro storico, nella Via Mariano Stabile. Qui cinque adolescenti a bordo di monopattini hanno aggredito un’anziana nei pressi di un gelateria. Tre di loro l’hanno picchiata, altri due osservavano. Così come osservavano alcuni adulti che hanno visto la scena senza intervenire.

Due persone fortunatamente sono intervenute a difesa della donna e i ragazzini si sono allontanato. Poco dopo, uno di loro è tornato indietro colpendo di nuovo la donna con uno schiaffo e un pugno in testa. Si indaga per risalire alla banda.