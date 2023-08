E’ stato presentato il programma dell’Agosto 2023 nel Comune di Frazzanò, che sarà caratterizzato da musica, cultura, teatro e divertimento per bambini.

Gli eventi estivi prenderanno il via questa sera con il Gran Concerto della Nuova Banda Musicale “G. Rossini” di Frazzanò, con la partecipazione straordinaria del tenore Davide Benigno, presso la Piazza San Lorenzo; il 2 Agosto sarà la volta della Festa dei Bambini, con schiuma party, gonfiabili, zucchero filato e popcorn.

Il 3 Agosto verrà rappresentata la commedia teatrale “A casa ‘o sinnucu”, a cura del Circolo Anspi “Giovanni Paolo I” di Raccuja, mentre grande attesa il 4 e 5 Agosto per il “Frazzanò Folk Fest – Ethno World Music”. Al Festival si esibiranno in Piazza Regina Adelasia gli “Asimenza“, “I Crifiu“, gli “Africa Unite” e “MadMarket” Dj set.

Il 6 Agosto si svolgerà la Festa di S. Teodoro, mentre l’8, il 9 e il 10 Agosto sono in programma le Feste Patronali; giorno 10, in occasione della Festa di S. Lorenzo, si esibirà in concerto il rapper Random. Infine il 13 Agosto si terrà il convegno “Tra passato e futuro – Le chiese italogreche del Valdemone” e il 28 Agosto verrà organizzato un Raduno Bandistico, per il 25esimo anniversario dalla Fondazione dell’Associazione Musicale “G. Rossini”.