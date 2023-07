Hanno cantato a squarciagola sulle note delle hit più di successo dei Pinguini Tattici Nucleari.

Ad accogliere la pop band italiana al San Filippo di Messina un popolo di oltre 40mila persone provenienti da tutta Italia e non solo. Da “Ringo Starr” a “Giovani Wannabe” passando per “Scrivile Scemo” il gruppo bergamasco ha confermato il trend che li ha visti registrare il sold out negli stadi dove si sono esibiti. Il led wall sopra il palco ha scandito con immagini coloratissime, loro caratteristica, le canzoni più amate. Il popolo del San Filippo ha ballato e cantato per tutta la serata che ha regalato una domenica di spettacolo e gioia ai tanti presenti.

Dai più piccoli ai più grandi, a conferma di come la musica dei Pinguini Tattici Nucleari non conosca età.