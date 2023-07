Aveva appena avuto la notizia dell’interruzione dell’erogazione del Reddito di Cittadinanza. E così un disoccupato di 60 anni ha perso il lume della regione, irrompendo nella stanza del sindaco di Terrasini, nel Palermitano, cospargendola di benzina e minacciando di dare fuoco a tutto.

Sono stati momenti di panico con il Segretario Generale che ha provato a instaurare un dialogo con l’uomo furioso che, alla fine, è stato convinto a desistere dal presidente del Consiglio Comunale, Marcello Maniaci. Carabinieri e personale sanitario lo hanno successivamente accompagnato in ospedale, a Partinico, in stato confusionale. L’uomo avrebbe sostenuto di non poter lavorare per presunti problemi fisici.