Santa Lucia del Mela – Anche Santa Lucia del Mela avrà il suo Posto Occupato. Un segno importante e imponente, che ricorda che ogni giorno le donne vengono ammazzate , dietro il silenzio di una denuncia non fatta.

Sono passati 10 anni da quella calda mattina d’estate quando a Rometta nacque il Posto Occupato. È stata quella la prima sedia vuota, riservata a quella donna che in quel determinato giorno ha smesso di poterla occupare materialmente. E questo perché qualcuno ha deciso per lei che non poteva più vivere. Ad ideare la campagna che ha fatto il giro d’Italia è stata Maria Andaloro.

Oggi “Posto Occupato” torna in Sicilia grazie all’impegno e alla sensibilità dell’Amministrazione comunale di Santa Lucia del Mela che, con una delibera di Giunta, ha deciso di riservare presso la Biblioteca Comunale Elvira Giorgianni Sellerio un posto per tutte le donne vittime di violenza.

“Abbiamo scelto di occupare un posto della Biblioteca Comunale per ricordare che ogni giorno ci sono donne vittime di violenza, strappate alle loro vite e all’affetto dei loro cari” – dichiara il sindaco Avv. Matteo Sciotto – “quel posto sarà riservato per sempre ad una donna che avrebbe voluto, potuto e dovuto essere lì. Sarà un segno concreto, oltre che simbolico, di attenzione nei confronti di un fenomeno da non sottovalutare e che purtroppo annovera ancora molti casi nel nostro Paese”.

All’iniziativa, che si inserisce in un percorso già avviato dall’amministrazione lucese volto al riconoscimento e alla tutela dei diritti delle donne, si affianca l’allestimento della mostra itinerante “Violate”.

Le dieci tavole, realizzate dal fumettista Lelio Bonaccorso e donate alla campagna “Posto Occupato” nel 2013, rappresentano alcune modalità̀, fra le troppe, con le quali donne di ogni età̀ e condizione subiscono un abuso.

Sarà presente anche una cassettina dei pensieri, in cui chiunque potrà lasciare un messaggio ed esprimere pensieri, emozioni e suggestioni evocati dalle illustrazioni.

La mostra sarà visitabile dall’1 al 7 agosto presso la Biblioteca Comunale Elvira Giorgianni Sellerio.