Ha perso la vita nel giorno del suo 51esimo compleanno Giuseppe D’Anna, vittima del violento scontro tra due moto verificatosi di fronte all’Ospedale Civico di Palermo. Una moto era in ingresso, l’altra in uscita. L’uomo è morto sul colpo.

Proprio oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno. Per lui non c’è stato nulla da fare nonostante il pronto intervento dei Vigili del Fuoco. Indaga la Polizia Municipale per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.