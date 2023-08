Tempo d’estate, tempo di lotta agli sprechi d’acqua. L’Amministrazione di Rometta, guidata dall’instancabile Sindaco Nicola Merlino, tiene il pugno duro su questo argomento e con un’ordinanza invita a un consumo razionale del prezioso liquido.

Nel periodo estivo infatti, proprio come si legge nell’ordinanza, il consumo di acqua potabile aumenta, considerando anche che talvolta essa viene utilizzata per irrigare orti, lavare veicoli e superfici scoperte. Il Sindaco nell’ordinanza sottolinea come “l’acqua estratta dal sottosuolo utilizzata ai fini potabili e distribuita dagli acquedotti pubblici è un bene prezioso e limitato, che deve principalmente soddisfare i fabbisogni per gli usi domestici, alimentari ed igienico sanitari”. Per questo motivo, “considerato inoltre che si reputa opportuno la predisposizione di misure cautelative atte a contenere i consumi idrici al fine di tutelare gli utilizzi primari per il consumo umano ed igienico sanitario”, ha predisposto delle regole.

A Rometta e su tutto il territorio comunale vigerà il “divieto di prelievo e di consumo dell’acqua proveniente dal civico acquedotto per l’irrigazione di orti e giardini, spazi esterni alla propria abitazione, lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi ed ogni e qualsiasi altro uso che possa determinare il depauperamento delle risorse idriche comunali”. Tutto ciò fino al 30 settembre.

Inoltre il Sindaco ha invitato la cittadinanza ad “un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini.”

Per chi non seguisse le regole la sanzione amministrativa va da € 50,00 a € 500,00.

“Sono stati disposti controlli rigorosi che verranno eseguiti, -ha dichiarato il Sindaco Nicola Merlino- ad incominciare dalla giornata odierna, in tutta la zona collinare, al fine di evitare spreco o uso improprio del servizio idrico. Si invitano, ancora una volta, tutti i cittadini, di Rometta e frazioni collinari, ad evitare qualsiasi spreco o uso improprio di acqua ed a rispettare l’ordinanza n. 13.2023 al riguardo emanata che pubblico di seguito. Si avverte che i vigili urbani controlleranno il rispetto dell’indicata ordinanza ed applicheranno le previste sanzioni.”