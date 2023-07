Il volo Lufthansa Francoforte Catania dello scorso 28 luglio, dopo quasi due ore di viaggio, si preparava alle manovre di atterraggio a Catania, ma la torre di controllo dà il diniego per l’atterraggio e pone come alternativa di fare torre su Malta.

La rotta tracciata dal pilota e registrata da Flightradar assume una forma fallica che diventa virale sui social. Rotta che comunque dipende da una procedura standard che si mette in atto in casi come questo. Come piegato a Open da Francesco Biondi, pilota di voli commerciali, “probabilmente il forte vento” ha impedito un atterraggio in sicurezza.

«La procedura -spiega Biondi – prevede che l’aereo si sposti su Indax, ovvero un punto predefinito dove attendere nuove indicazioni da parte della torre di controllo, e aspetti facendo un movimento rotatorio, evidente nel tracciato della rotta dove due tratti sferici si incontrano». In questo modo l’aereo sarebbe stato pronto ad atterrare anche su una pista orientata da mare verso la terra o dalla terra verso il mare. Comunque, la Torre di Controllo ha deciso per far proseguire l’aereo verso Malta e quindi «L’aereo, sempre su indicazioni del controllo, è quindi uscito dalla posizione di attesa muovendosi verso sud presumibilmente per evitare di avvicinarsi troppo ad altri velivoli». E del resto, come sottolinea lo stesso Biondi, «non vi è in cabina di pilotaggio spazio alcuno per rabbia o furia».

Non è mancato chi ha pensato a una ripicca, ma diversi utenti hanno correttamente dedotto che quelle manovre curiose erano necessarie per consentire all’aereo di raggiungere Malta.

